Yedlin'e ülkesinden iki talip var

Galatasaray'da şu ana kadarki performansıyla hayal kırıklığı yaradan DeAndre Yedlin'le ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.



ABD'li yıldızı ülkesinden iki takımın istediği belirtiliyor. Ancak Yedlin'in maaş tekliflerinin düşük olması nedeniyle Galatasaray'dan ayrılığı şu an düşünmediği ifade edildi.



28 yaşındaki Yedlin, sarı kırmızılılarda kalması durumunda bu sezon 1 milyon 150 bin euro kazanacak.



Galatasaray'a geride bıraktığımız sezonun devre arasında gelen DeAndre Yedlin, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 13 maçta 1 gol atarken 1 de asist yaptı.



