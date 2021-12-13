Yedlin Avrupa - Lig farkını açıkladı: "Mantalite"

Galatasaray'ın Amerikalı savunmacısı DeAndre Yedlin, Sivasspor'a 1-0 kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Yedlin Avrupa - Lig farkını açıkladı: 'Mantalite'
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13 Aralık 2021 21:03
DeAndre Roselle Yedlin
DeAndre Roselle Yedlin
Galatasaray
Galatasaray'ın Birleşik Amerikalı savunmacısı DeAndre Yedlin, Sivasspor'a 1-0 kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Yedlin, "Üzgünüz. İstediğimiz sonuç bu değildi. İstemediğimiz sonuçla buradan ayrılıyoruz. Defansif anlamda gereğini yapamadığımızı düşünüyorum." dedi.

Avrupa ile lig arasındaki sonuç ve oyun farkıyla ilgili gelen soruya Yedlin, "Mantalite olarak Avrupa'da oynadığımız oyunlardan sonra aynı şekilde devam etmemiz gerekiyor. Sanırım sorun bu" cevabını verdi ve sözlerini noktaladı.


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