Yedlin Avrupa - Lig farkını açıkladı: 'Mantalite'

Galatasaray'ın Birleşik Amerikalı savunmacısı DeAndre Yedlin, Sivasspor'a 1-0 kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Mücadeleyi değerlendiren Yedlin, "Üzgünüz. İstediğimiz sonuç bu değildi. İstemediğimiz sonuçla buradan ayrılıyoruz. Defansif anlamda gereğini yapamadığımızı düşünüyorum." dedi.



Avrupa ile lig arasındaki sonuç ve oyun farkıyla ilgili gelen soruya Yedlin, "Mantalite olarak Avrupa'da oynadığımız oyunlardan sonra aynı şekilde devam etmemiz gerekiyor. Sanırım sorun bu" cevabını verdi ve sözlerini noktaladı.





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