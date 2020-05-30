Yeditepe İstanbul dizisi nerede çekildi, kaç yılında

Yeditepe İstanbul dizisi oyuncuları ve dizinin kaç yılında çekildiği araştırılan konular arasında yerini aldı. TRT 1, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Sağlık Bakanlığının evde kal çağrısına uyan seyircileri için nostaljik dizileri yeniden izleyici ile buluşturuyor. İşte Bu diziler arasında yer alan Yeditepe İstanbul dizisinin oyuncuları…

30 Mayıs 2020 14:56
Yeditepe İstanbul dizisi nerede çekildi, kaç yılında
Yeditepe İstanbul dizisi yeniden izleyici karşısına çıkıyor. Yeditepe İstanbul dizisi oyuncuları kimdir? TRT 1 yayın akışında sevilen dizinin yeniden ekrana geleceği duyuruldu. İşte TRT 1'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Sağlık Bakanlığının evde kal çağrısına uyan seyircileri için nostaljik dizileri yeniden izleyici ile buluşturduğu Yeditepe İstanbul'un oyuncuları ve dizi ile ilgili detaylar…
YEDİTEPE İSTANBUL NEREDE ÇEKİLDİ

Balat'ta çekildi. Rum evleriyle, daracık sokaklarıyla geçmişi günümüzle buluşturan Balat'ta çekilen bu dizi, izleyenlere orada yaşamış ve bütün hikâyeye tanık olmuş hissi veriyor.

YEDİTEPE İSTANBUL NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Yeditepe İstanbul ilk olarak 24 Mayıs 2001 - 24 Haziran 2002 tarihleri arasında TRT 1 kanalında yayınlanan bir Türk dizisidir. Aynı yıl gündüz kuşağında yine TRT'de ikinci kez yayınlanmıştır. İki kez TRT'de, ardından Kanaltürk, Flash TV ve Cine 5'te tekrar yayınları yapılmıştır.

YEDİTEPE İSTANBUL OYUNCULARI KİMDİR?

Dizinin oyuncuları arasında Zuhal Olcay,Emre Kınay,Uğur Polat,Oktay Kaynarca ve Meral Okay gibi usta isimler yer alıyor.

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