Yedi Numara nerede çekildi? (İstanbul'un hangi ilçesi)

TRT dizilerinden Yedi Numara için yeniden yayınlanma kararının verilmesi hayranlarını çok sevindirdi. Televizyon ekranlarında dizinin nerede çekildiği gibi İstanbul'un hangi semtlerinde çekildiği gibi konular dizi oyuncularının merak edilmesi kadar merak edildi. Ne zaman yayınlanacağı da belli oldu 11 Nisan'da tekrar yayınlanan dizi büyük ilgi görmeye yeniden başladı. Dizide kültür çatışması, arkadaşlık, dostluk ve aile sevgisi dostluk gibi temalar işleniyor. İstanbul'un en güzel semtlerinde çekilen dizi ile ilgili merak edilenler haberimizdedir...Dizide İstanbul'a üniversite okumaya gelen 4 kız arkadaşın önce yurt sonra buldukları evdeki maceraları anlatılmaktadır. Taşındıkları evde Vahit'le Zehra adında çocuk hasreti yaşayan ev sahipleri de bulunmaktadır.11 Nisan günü saat 14.15'te başlayacak olan dizi İstanbul'un Üsküdar'a Kandilli semtinde Derman Sokak'ta çekiliyor. 13. Bölümden sonrası ise Beşiktaş'da bulunan Arnavutköy'de Beyazgül Caddesinde çekilmeye devam etmiştir.2000-2003 yılları arasında TRT'de yayınlanmış ve hala internet üzerinde izlenmeye devam eden Yedi Numara, İstanbul'a üniversite eğitimi için gelen dört kız arkadaşın ev bulma çabalarıyla başlar. Yurtta rahat edemedikleri için ev aramaya başlayan dört arkadaşın buldukları evlere ya paraları yetmez ya da öğrenci oldukları için ev sahipleri tarafından reddedilirler ve sonunda diziye adını veren 7 numaralı evi bulurlar.Yönetmenliğimi Haluk Bener ve Sadullah Celen'in üstlendiği Yedi Numara'nın oyuncu kadrosunda ev sahibi Zeliha'yı canlandıran Şebnem Sönmez, Zeliha'nın eşi Vahid'i canlandıran Engin Alkan, Tuba Erdem, Nuray Uslu, Ayça Mutlugil, Gülden Güney, Volkan Girgin, Okan Selvi, Özlem Türkad ve Çağlar Çorumlu gibi isimler yer almıştır. Dizi oyuncularından Recep karakterini canlandıran Volkan Girgin, Rüya karakterini canlandıran Nuray Uslu ve Ayten karakterini canlandıran Ayça Mutlugil aynı zamanda dizinin senaryo ekibinde de bulunmuştur.