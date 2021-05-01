Yedi kez Türkiye rekoru kıran Erzincan'ın atıcılık sporcuları hedef büyüttü

Ateşli Silahlar Türkiye Şampiyonası'nda gösterdikleri başarılı performansla iki yeni Türkiye rekoruna daha imza atan Erzincan Havalı-Ateşli Tabanca ve Tüfekspor'u sporcuları, uluslararası organizasyonlarda başarı yakalamayı hedefliyor.



Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde kurulan Erzincan Havalı-Ateşli Tabanca ve Tüfekspor'da faaliyet gösteren sporcular, 10-15 yaş grubu öğrenciler arasından sportif yetenek taraması sonrası atıcılık ekibine seçiliyor.



Uzun yıllar süren disiplinli eğitimin ardından müsabakalara katılan ve yaşları 12 ile 22 arasında değişen 17 kişilik takımın büyük çoğunluğu kadınlardan oluşuyor.



Katıldıkları müsabakalarda 400'ün üzerinde madalya, 75 kupa kazanan sporcular, Mersin'de 12-18 Nisan 2021'de düzenlenen Ateşli Silahlar Türkiye Şampiyonası'nda kırdıkları 2 yeni rekorla bugüne kadar 7 kez Türkiye rekoru kırdı.



- Bu kez hedefleri, uluslararası başarı



Antrenmanlarını aksatmadan aralıksız şekilde sürdüren sporcular, bu kez uluslararası müsabakalarda dereceler almayı amaçlıyor.



Takımın atış antrenörü Tuğrul Karanlık, AA muhabirine, elektronik son sistemlerle donatılmış poligonda guruplar halinde ortalama günlük altışar saat antrenmanlarına devam ettiklerini söyledi.



Ateşli Silahlar Türkiye Şampiyonası'nda elde ettikleri başarılarla iki sporcusunun milli takıma girmeye hak kazandığını ifade eden Karanlık, şöyle konuştu:



"Salgının yoğun olduğu dönemlerde sporcularımıza silahlarını zimmetleyerek antrenmanlarımıza canlı yayınlarla evlerden devam ettik. Salgın biraz daha hafifleyince antrenmanlarımızı poligonumuzda sürdürdük. Türkiye Şampiyonası'nda elde ettiğimiz derecelerle bir erkek ve bir kadın sporcumuz milli takıma adlarını yazdırdı. Hedefimiz, uluslararası başarılara ve rekorlara imza atmak."



- "Türk bayrağını dünyada dalgalandırmak istiyorum"



Milli sporcu Yusuf Karabina ise antrenmanları aralıksız sürdürdüklerini anlattı.



Mersin'de düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda baraj puanını aşarak milli takım kadrosuna girdiğini dile getiren Karabina, "Bundan sonra düzenlenecek Dünya Kupası müsabakalarında alacağım derecelerle şehrimizi, ülkemizi, yurt dışı platformlarda zirveye taşıyarak, Türk bayrağını dünyada dalgalandırmak istiyorum. İnşallah ileride katılacağım uluslararası müsabakalarda alacağım derecelerle hem ülkemi hem de hocalarımı gururlandırmaya devam edeceğim." diye konuştu.



Sporculardan 12 yaşındaki Nisanur Özatalay da iki yıldır atıcılık sporu yaptığını belirterek, "Mersin'de yapılan Türkiye Şampiyonası'nda kendi rekorumu kırarak Türkiye şampiyonu oldum. Benim de hedefim ağabeylerim ve ablalarım gibi milli takım sporcusu olmak ve Türkiye'de kırdığım rekorlar gibi uluslararası müsabakalarda dünya rekoru kırmak." ifadelerini kullandı.



