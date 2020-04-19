Yazın Okullar Açık Olacak Mı? Ziya Selçuk canlı yayın açıklamaları

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Instagram canlı yayınında 8. sınıf öğrencilerine yönelik açıklamalarda bulundu.

Yazın okullar açık olacak mı

''Koronavirüs sebebiyle 2. dönemin önemli bir bölümünde okullara ara verildi. Uzaktan eğitime devam ediliyor. Bu süreçte EBA TV üzerinden, canlı sınıf uygulamalarıyla, soru çözünleriyle eğitime devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki sadece telafi eğitimi yaparak bir dönemin kazanımlarını öğrencilere veremeyiz. Müfredata uygun bir şekilde uzaktan eğitim devam ediyor.

En son ihtimal yazın telafi eğitimi yapılması. Yapılan kanun değişikliği bir önlem anlamına geliyor. Kanun değişikliği, yazın okullar açık olacak anlamına gelmiyor.''



İlgili kanun değişikliği:



Öğretmenler, yaz tatili içinde aralıksız 2 ay izinli olacak ancak bu 2 aylık izin sürelerine dokunulmadan kalan tatil zamanlarında yönetmelikte saptanacak meslekle ilgili çalışmalara katılmakla yükümlü olacaklar.



İlçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları gibi nedenlerle eğitim öğretim faaliyetinin 2 haftadan fazla süreyle yapılamaması halinde uygulanacak telafi programlarının ders yılı içinde tamamlanamadığı durumlarda, yaz tatilinde yapılacak eğitim ve öğretim faaliyetleri nedeniyle, Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenlerin izinleri kısaltılabilecek. Bu durumda öğretmenlerin izinleri bir aydan az olamayacak. (MebPersonel.com)





Sorulan sorulardan biri de '? oldu. Bakan Selçuk, soruya özetle şu şekilde cevap verdi: