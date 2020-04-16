Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okul tatili ve LGS tarihine yönelik önemli açıklamalarda bulundu.Selçuk'un açıklamalarından satır başları şöyle:Okulların tatil olduğu süre kadar telafi eğitimi yapılmayacak. 'Yazın 2 ay okullar açık olacak' yorumu doğru değil.LGS ile ilgili şu anda bir tarih değişikliği yok. Ama koşullar değiştiğinde bir zaruret olursa, bu meseleyi yeniden ele alırız.Eğer koşullar bunu gerektirirse, bir iki hafta içerisinde farklı bir durum ortaya çıkarsa veya çıkmazsa, elbette okulların açılması kararını gözden geçiririz.Koşullar gerektirirse okulların açılmasıyla ilgili kararı gözden geçiririz.