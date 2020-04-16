Yazın okullar açık olacak mı? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okul tatili ve LGS tarihine yönelik kritik açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Yazın okullar açık olacak mı? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Nisan 2020 14:36
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okul tatili ve LGS tarihine yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

Selçuk'un açıklamalarından satır başları şöyle:

Okulların tatil olduğu süre kadar telafi eğitimi yapılmayacak. 'Yazın 2 ay okullar açık olacak' yorumu doğru değil.

LGS ile ilgili şu anda bir tarih değişikliği yok. Ama koşullar değiştiğinde bir zaruret olursa, bu meseleyi yeniden ele alırız.

Eğer koşullar bunu gerektirirse, bir iki hafta içerisinde farklı bir durum ortaya çıkarsa veya çıkmazsa, elbette okulların açılması kararını gözden geçiririz.

Koşullar gerektirirse okulların açılmasıyla ilgili kararı gözden geçiririz.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için