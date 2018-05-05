Yazın böyle riskli hareketler yapmayın...

Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla sosyal medyada birçok deniz ve havuz temalı videolar paylaşılmaya başlandı. Bu video ise paylaşım rekorları kırıyor.

05 Mayıs 2018 15:49
Yazın böyle riskli hareketler yapmayın...
Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla sosyal medyada birçok deniz ve havuz temalı videolar paylaşılmaya başlandı. Bu video ise paylaşım rekorları kırıyor.



Gün içinden kısa kısa haber turu
 UEFA'dan G.Saray'a men yok, kısıtlama var!

UEFA'nın 11 Mayıs'ta açıklayacağı karara göre sarı-kırmızılılara Avrupa'dan men cezası ya da transfer yasağı söz konusu değil. İlk planda 65 milyon euroluk takım bütçesi düşürülecek.


Şenol Güneş'ten Kayserispor öncesi uyarı!

Beşiktaş'ın teknik patronu, son virajda 3'te 3 yapmaları halinde Şampiyonlar Ligi hedefine ulaşabileceklerini belirtirken, futbolcularından önlerindeki maçlara odaklanmalarını istedi.


Fenerbahçe'den Brezilya harekatı! 4 isim...

Fenerbahçe yönetimi, scout ekibinin raporu sonrası Gremio'dan Everton ile Ramiro, Flamengo'dan Willian ve Sao Paulo'dan Guilherme'yi gözüne kestirdi.


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