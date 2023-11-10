Yazarlardan Fenerbahçe yorumları: 'Gerçeği gör artık!'

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Ludogorets'e 2-0 mağlup olduğu maçın ardından spor yazarlarının görüşlerini sizler için bir araya getirdik.
Uğur Meleke, Gürcan Bilgiç, Ömer Üründül, Ercan Güven ve İlker Yağcıoğlu, Fenerbahçe'nin mağlubiyetine dair çarpıcı ifadeler kullandılar.
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Uğur Meleke, Gürcan Bilgiç, Ömer Üründül, Ercan Güven ve İlker Yağcıoğlu, Fenerbahçe'nin mağlubiyetine dair çarpıcı ifadeler kullandılar.
YAZARLARIN FENERBAHÇE DEĞERLENDİRMESİNİ OKUMAK İÇİN TIKLAYIN
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