- Hedefi, A Milli Takım formasını giymek

TFF 1. Lig ekiplerinden, maçların yaz aylarında oynanmasının futbolcu sağlığı açısından uygun olmadığını ifade etti.Başkent temsilcisinin 21 yaşındaki futbolcusu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşanan sürecin futbolu da çok olumsuz etkilediğini belirterek, "" dedi.Atakan, uzun süredir sahada antrenman yapmadıklarına dikkati çekerek, "" şeklinde konuştu.Koronavirüs tablosundaki olumlu seyrin sürmesi halinde liglerin 12 Haziran'dan itibaren kaldığı yerden devam etmesinin gündemde olduğunu hatırlatan genç futbolcu, şöyle devam etti:Bireysel hedefini paylaşan Atakan, "Altyapılarda giydiğim milli takım formasını A takımda da giymek istiyorum." diye konuştu.Atakan, 28 haftası tamamlanan TFF 1. Lig'de 15. sıradaki Boluspor'un bir puan gerisinde 16. sırada yer alan Osmanlıspor'un kümede kalacağına inandığını dile getirerek, "Lig başladığı takdirde üst sıralara tırmanmak için elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Formanın hakkını vereceğimizi düşünüyorum. Osmanlıspor'u hak ettiği yerlere çıkarmak istiyoruz. Bulunduğumuz kötü durumdan çıkmak istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.Ön libero ve stoper bölgelerinde görev yapan futbolcu, karantina sürecinde evde antrenmanlar dışında kitap okuduğu ve eksik yönlerini geliştirmeye çalıştığını anlattı.Bu süre zarfında evde kalmanın önemini vurgulayan Atakan, "Gerçekten büyüğümüzden küçüğümüze hepimizi çok etkileyen bir süreç. Bu süre zarfında herkes çok dikkat etmeli. Lütfen kimseyi riske atmayarak evimizde kalalım." diyerek sözlerini tamamladı.