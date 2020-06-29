Yaz aşıkları: Ebru Şahin - Cedi Osman

Oyuncu Ebru Şahin ile basketbolcu Cedi Osman, yeni bir aşka yelken açtı. Gazetecilerden köşe bucak kaçan çift, sosyal medyada da birbirini takibe aldı.

Haber; Milliyet
Yaz aşıkları: Ebru Şahin - Cedi Osman
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29 Haziran 2020 11:25
Rol aldığı 'Hercai' dizisiyle şöhreti yakalayan Ebru Şahin, tatil için gittiği Alaçatı'da aşkı buldu. Oyuncu, NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyerek, ülkemizi gururlandıran milli basketbolcu Cedi Osman'la yeni bir aşka yelken açtı. Bir haftadır tatil yapan ve görüntü vermemek için gazetecilerden köşe bucak kaçan çiftin, ortak arkadaşları sayesinde tanıştığı öğrenildi.

Sosyal medyadan da birbirlerini takibe alan ikili, önceki akşam da Boop Alaçatı'da baş başa yemek yedi. 26 yaşındaki güzel, geçtiğimiz günlerde Alaçatı'da Before Sunset Beach'te tek başına güneşlenmiş, bu sırada telefonunu elinden düşürmemişti.



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