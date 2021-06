Yayınlandığı dönem ödüle doymayan oyun ELEX'in ikincisi duyuruldu

Video oyun tutkunları, 2017 yılında "ELEX" isimli bir aksiyon RPG oyunu ile tanışma imkanı yakalamışlardı. Piranha Bytes tarafından geliştirilen ve THQ Nordic tarafından yayınlanan oyun, tek oyunculu bir yapıya sahip olsa da özellikle hikayesiyle oyuncuları mest etmiş, milyonlarca oyunsevere ulaşmayı başarmıştı. THQ Nordic şimdi, ELEX'in devamı niteliğinde olan ELEX 2'yi duyurdu.ELEX, 2017 yılında piyasaya sürüldüğünde PlayStation 4, Xbox One ve PC sahipleri tarafından deneyimlenmişti. Yeni oyun ise PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One ve PC uyumlu olarak piyasaya sürülecek. Oyunun fiyatı ile resmi çıkış tarihi de şimdilik bilinmiyor.ELEX, Jax isimli bir karakterin etrafında şekilleniyor, oyunculara aksiyon dolu bir deneyim sunuyordu. ELEX 2 için hazırlanan tanıtım videosu, yeni oyunda da Jax isimli bu yeni karakterin yer alacağını gözler önüne seriyor. Ancak ana karakterimizi yeni oyunda nelerin beklediğine dair hiçbir şey bilmiyoruz. Şirketin önümüzdeki aylarda yapacağı açıklamalar, ELEX 2 ile ilgili daha fazla bilgi edinmemizi sağlayacak.ELEX 2, an itibarıyla Steam'de listelenmeye başlamış durumda. Bu listeleme sayfasına baktığımızda oyunla ilgili paylaşılan bilgilerin oldukça kısıtlı olduğunu görüyoruz. Geliştirici ekip, oyunun sistem gereksinimlerini bile doğru düzgün açıklamamış durumda. Eğer sizler de ELEX 2'nin Steam'deki listeleme sayfasına göz atmak ve oyunu şimdiden istek listesine eklemek isterseniz, buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.WebTekno