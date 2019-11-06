Yayıncı Ninja ne kadar para kazanıyor?

İnternet üzerinden oyun yayınları yapan yayıncı Ninja, gerçek adı ile Richard Tyler Blevins, yayıncı denince dünya çapında en ünlü isimlerin başında geliyor. Yayın hayatına Twitch üzerinde başlayan Blevins, 14 milyon takipçi ile en çok takip edilen aktif Twitch kanalı olma unvanına erişmişti.



Kariyerinde Battle Royale oyunu Fortnite ile oldukça büyük bir yükseliş sağlayan isim, 1 Ağustos 2019'da Twitch'ten ayrılıp, Microsoft'un Mixer isimli yayın platformuna geçiş yapmıştı. Bu geçiş ile oyun ve espor sektöründe büyük bir ses getirmişti.



Platform değiştirdikten sonra izleyici sayısı anlık ortalama 7500'e kadar düşmüştü. Sayılar bu kadar düşük gözükse de Ninja'nın geliri de bir o kadar yüksek. Daha önce yayıncı Ninja ile çalışan bir yetenek ajansı yöneticisine göre yayıncının Mixer ile yaptığı birden fazla yıllık anlaşmanın 20 milyon ile 30 milyon dolar arasında bir değere sahip olduğu iddia ediliyor.



Ayrıca yayıncının 2018'de CNN'e verdiği bir röportajda 2018'de yaklaşık 10 milyon dolar kazandığını söylemişti. Business Insider'ın haberine göre ise ünlü yayıncı aylık olarak ortalama 500 bin dolardan daha fazla bir gelir sağlayabiliyor.



Ninja'nın şu anda Mixer üzerinde 50 milyondan daha fazla görüntülenmesi ve 2.9 milyondan daha fazla takipçisi bulunuyor.



Kaynak: Playerbros.com



