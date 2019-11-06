Yayıncı Miranda, Blaze Esports kadrosuna katıldı

İstanbul çıkışlı espor organizasyonu Blaze Esports, takımın ilk yayıncısı olarak ünlü yayıncı Kübra "Miranda" Çamlıbel'i kadrosuna kattı.



Blaze Esports, Miranda'yı kadrosuna kattıklarını sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımla duyurdu.



"MirandaKerry" ismi ile de bilinen yayıncının Twitch'te 227 bin takipçisi bulunuyor. Kübra Çamlıbel, genellikle IRL yayın yapsa da CS:GO gibi FPS oyunları da oynuyor. Twitch'te kısa sürede yükselişe geçen ve adından söz ettiren yayıncı bir yılı geçkindir yayın yapıyor. İzlenme sayıları da oldukça yüksek.



Yayıncı Miranda'nın transfer olduğu espor organizasyonu Blaze Esports, eski Riot Games Türkiye Bölge Müdürü Bora Koçyiğit tarafından geçtiğimiz sene kurulmuştu. CS:GO, PUBG, PUBG Mobile, Rocket League, FIFA takımları bulunan organizasyonun, aynı zamanda kadın takımları da bulunmakta.



Ekip 23 Temmuz 2019'da Furkan "Smash" Şanlı, Ömer "Shakzy" Dönmez, Cihan "rip" Haydari, Yağız "xWan" Çetiner'den oluşan PUBG oyuncu kadrosu ile resmi olarak çıkışını yapmıştı. Takım o günden bu yana PUBG kadrosuna Deniz "Apocalyp" Daşçı, Ulaş "Lipsin" Kuzu, Özgür "Buyukayi" Develi ve Semih "Lahza" Şahin'i kattı. Organizasyon Shakzy, Buyukayi, Smash ve xWan ile yollarını sonradan ayırdı.



Takımı kuran isim de o zamanlar Riot Games Ülke Müdürlüğü'nden ayrıldığını yeni duyuran ve bundan sonra ne yapacağı merak konusu olan Bora Koçyiğit'ti. Takımın genel menajeri ise Galatasaray Espor PUBG takımından ayrılan Atahan Dikmen olarak duyurulmuştu. Yeni kurulan takım o zamandan bu yana bir sürü oyuncu değişikliği yaptı. Yeni oyunlarda takım kurdu ve bir sürü turnuvayla liglere katıldı.



Blaze Esports'un yayıncı kadrosuna katılan ilk isim Kübra "Miranda" Çamlıbel oldu. Miranda, Blaze Esports'un yayıncı kadrosuna katılmasıyla birlikte takımın Twitch kanalında da yayın yapmaya başlayacak.



Kaynak: 5MİD



