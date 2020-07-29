Yayıncı kuruluştan küme düşmenin kaldırılmasına büyük tepki

İşte Al-Hudaifi'nin sözleri...



"BİZE NASIL SORULMAZ?"



"TFF'den kimse bize bu konudan bahsetmedi. Biz Kovid'den ve gelecek sezondan bahsediyorduk. Aniden Nihat Özdemir ve Spor Bakanının kararını öğrendik, önceki toplantılarda bize kimse bunu söylemedi, bu fikirlerden bahsetmedi. 18'den 21'e çıkılması, yayıncıya sorulmayacak bir karar değil."



"BÖYLE YAYINLAMAK ZOR"



"Bu karar bizim işimizi etkileyecek, prodüksiyon maliyetini, kanal stratejisini etkileyecek. Bir önceki sezona göre maç sayısı artacak. Coğrafi durumu da konuşmamız lazım. 3 farklı şehirlerde olan kulüplerden bahsediyoruz. Daha fazla ekip, daha fazla yayın aracı kiralamalıyız, bizim için çok zor. Ligi böyle yayınlamak kolay değil."



"BİZ ONLARIN ORTAĞIYIZ"



"Korsandan büyük zarar görüyoruz, korsan yayıncılığı da konuşmamız lazım. Biz sadece bir yayıncı kuruluş değiliz, onların ortağıyız. Kulüplerin ortağıyız, federasyonun ortağıyız. Türkiye Ligi'ni 108 ülkede tanıtıyoruz. Bu karar benim için büyük sürpriz oldu. Ligi de olumsuz etkileyecek bu iş."



"ŞAMPİYONLAR LİGİ İSTANBUL'DA"



"Türkiye Kupası için durumu bilmiyorum, o kupada da böyle bir değişiklik var mı, kaç maç olacak, bilmiyoruz. Sezon boyunca bir kulübün kaç maç yapacağını bilmiyoruz. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde oynayacak takımlar için de bu çok kötü. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi de İstanbul'da, ona da hazırlanmamız lazım. Şampiyonlar Ligi'nden önce bitmeli ki hazırlık sürecimiz olsun. Dürüst olmak gerekirse, bu konuyu az önce öğrendik."



"İSİM HAKKINA İHTİYAÇ VAR"



"Bazı zorluklar yaşadığımızı anlattık kulüplere. Kulüplerin hepsi, 'Sizi anlıyoruz fakat sizinle çözüm bulmak için çalışacağız' dediler. Çözüm? Henüz çözüm yok. Biz Ankara'da, geçen yıl, özel bir şurada, kulüpler ve Spor Bakanları varken, yasadışı yayıncılık ile ilgili bir çözüm üretilmesi gerektiğini söyledik, tek bir konudan bahsettik. Ligin isim hakkı. İsim hakkına ihtiyacımız var, bu da yok."



"ANLAMIYORUM, ANLAMIYORUM"



"Partnerlerimiz ve ortaklarımızla birlikte çalışmalıyız, TRT mesela. Belki özetler, belki 1. Lig. Anlamıyorum, anlamıyorum, kafamda netleşmiş değil. "