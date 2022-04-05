Yayın ihalesinin kilit ismi Kamışlı istifadan döndü!

TFF'de sular durulmuyor. Nihat Özdemir'in istifasının ardından yönetim kurulu üyesi Akın Kalkavan da istifa etti. Bir başka yönetim kurulu üyesi Erhan Kamışlı'nın ise istifadan döndüğü ortaya çıktı...

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Yayın ihalesinin kilit ismi Kamışlı istifadan döndü!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Nisan 2022 10:38
Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki depremin artçıları devam ediyor. Son dönemde yaşanan yayın ihalesi, hakemlerin görevden alınması ve sonra tekrar tahkim kararı ile göreve dönmesi TFF'de büyük kriz yaratmıştı.

Bombalar patladı...

Yönetim kurulu üyesi Mehmet Baykan'ın istifası sonrası bomba dün patladı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir görevinden ayrıldığı açıkladı. Özdemir dışında yönetim kurulu üyesi Akın Kalkavan da istifa etti.

Kamışlı istifadan döndü!

TFF Başkanı Nihat Özdemir görevi bırakınca Erhan Kamışlı da "Ben de bırakıyorum" diyerek görevden ayrılmak istedi. Büyük krize yol açan yayın ihalesinin en kilit isimlerinden olan Kamışlı'ya kulüpler ricacı oldu ve ihale bitene kadar görevde kalması için ikna etti. Kamışlı şartlı olarak ihale bitene kadar görevde kalmayı kabul etti.

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.