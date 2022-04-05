Yayın ihalesinin kilit ismi Kamışlı istifadan döndü!

Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki depremin artçıları devam ediyor. Son dönemde yaşanan yayın ihalesi, hakemlerin görevden alınması ve sonra tekrar tahkim kararı ile göreve dönmesi TFF'de büyük kriz yaratmıştı.



Bombalar patladı...



Yönetim kurulu üyesi Mehmet Baykan'ın istifası sonrası bomba dün patladı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir görevinden ayrıldığı açıkladı. Özdemir dışında yönetim kurulu üyesi Akın Kalkavan da istifa etti.



Kamışlı istifadan döndü!



TFF Başkanı Nihat Özdemir görevi bırakınca Erhan Kamışlı da "Ben de bırakıyorum" diyerek görevden ayrılmak istedi. Büyük krize yol açan yayın ihalesinin en kilit isimlerinden olan Kamışlı'ya kulüpler ricacı oldu ve ihale bitene kadar görevde kalması için ikna etti. Kamışlı şartlı olarak ihale bitene kadar görevde kalmayı kabul etti.









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