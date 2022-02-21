Yayın ihalesinde karar günü

Süper Lig yayın ihalesinde kritik gün pazartesi. Gelen teklifler noter huzurunda açıldı ve karar toplantısına geçildi.

, Fotoğraf; AA
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Yayın ihalesinde karar günü
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21 Şubat 2022 12:07
Süper Lig maçlarının yayın ihalesi için kritik gün bugün! Gelen revize teklifler, saat 11.00'de noter huzurunda açıldı ve ihale komisyonu karar toplantısına geçti.

Kulüplerin beklentisini karşılayan bir teklif varsa sorun kalmayacak. Aksi durumda ise çeşitli senaryolar ortaya çıkacak. Komisyon, yeni bir revizyon süresi verebilecek ya da beklentilere yakın bir şirket varsa, bunu pazarlık masasına çağırabilecek. Gelen rakamlar ışığında herhangi bir beklenti olmazsa ihale iptal edilip yenilenebilecek. Nihai kararın bugün açıklanması bekleniyor.

SÜPER LİG TV MODELİ

Naklen yayın ihale komisyonunun önünde duran diğer bir alternatif de, bir şirketin ortaya attığı, Süper Lig TV olarak adlandırılan ortaklık modeli... Gerekirse bunun üzerinde de çalışılacak.

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