Yayın ihalesinde karar 28 Şubat'a kaldı

Süper Lig maçlarının yayın ihalesi için bugün karar çıkması bekleniyordu ancak beklenen olmadı.



Noter huzurunda saat 11.00'de gelen revize tekliflerin açılmasının ardından başlayan komisyon toplantısı, saat 15.00'te sona erdi. Toplantıda nihai bir karara varılamadı.



TFF ile Kulüpler Birliği perşembe saat 15.00'te yeniden bir araya gelecek. Komisyon perşembe günü Kulüpler Birliği toplantısı öncesi teklif veren 2 yayıncıyla tekrar görüşecek. Karar ise 28 Şubat Pazartesi günü verilecek.



Türkiye Futbol Federasyonu da toplantının ardından açıklama paylaştı.



TFF'nin açıklaması şu şekilde:





"Bilindiği üzere, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2022-2023 ve devam eden futbol sezonlarını kapsayan TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Müsabakaları Yayın Haklarının devri için düzenlenen ihaleye ilişkin olarak; 14 Şubat'ta gerçekleşen ve ilk tekliflerin açıldığı yayın ihalesi toplantısında, 14 firmadan gelen 15 farklı teklif incelenmiş ve yapılan değerlendirme sonrasında, teklif veren firmaların eksikliklerini tamamlaması ve tekliflerini revize etmesi için 18 Şubat 2022 Cuma günü saat 17.00'ye kadar ek süre tanınmıştır.



Mevcut katılımcılardan; toplam 12 adet revize teklif, Yayın İhale Komisyonuna sunulmuş ve revize teklifler değerlendirilmiştir.



Komisyonun bir sonraki toplantısı, 24 Şubat 2022 Perşembe günü yapılacak olup, yayın ihalesine ilişkin nihai karar, 28 Şubat 2022 Pazartesi günü yapılacak toplantıda verilecektir.



Kamuoyunun bilgilerine sunarız.



Saygılarımızla. "





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