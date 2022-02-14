Yayın ihalesi için kritik gün

İhale Komisyonunun teklifleri değerlendirmesi ve 21 Şubat'ta sonuçlandırması hedefleniyor.





Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig yayın ihalesi için firmalar ve TFF yetkilileri, saat 12.00'de Riva'da bir araya geldi ve 14.00'e kadar teklifler iletildi.Yayın ihalesinde teklif süresi sona ererken Nihat Özdemir ve Ahmet Ağaoğlu açıklamalarda bulundu.Nihat Özdemir, "Gelişen teknolojiyi de baz alarak, yeni ürünler ve farklı patentler üzerinde de odaklandık. Titiz araştırmalarımızın ardından Avrupa'da birçok ligde geçerli olan modelden hareketle bol seçenekler sunan, çoklu paket sistemi içeren özel bir şartnameyi de hazırladık. İhalemizi, bütün sermaye şirketleri kamu ortak kurum ve kuruluşları ve iş ortaklarına açtık. Şartnamemizi 20 Ocak'ta da duyurduk. Birçok noktaya özen gösterdik. Bugünü son teklif günü olarak belirlemiştik ve bu tarih sona erdi. 36'sı yurt dışından toplam 46 firma şartnameyi incelemek için aldı. İhaleye talip olan yerli ve yabancı tüm firmalara teşekkür ediyorum. Biz komisyon olarak noter huzurunda açıp değerlendirme yapacağız ve inşallah en iyi teklifi alarak, kazanan yayıncımızla veya yayıncılarımızla yola devam edeceğiz. Umuyorum ki bugüne kadar ki çalışmalarımızın karşılığını alacağız. Yayın ihalesinin bir an önce sonuçlanmasını ve Türk futboluna hayırlı olmasını arzu ediyorum."Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu ise, "İçinde bulunduğumuz ekonomik sıkıntıları izole etmediğimiz takdirde, finansal problemlerimiz çözüm bulmadığı takdirde Türk futbolunun arzu edilen noktaya gelmesini beklemek hayalcilik olur. Kulüpler Birliği olarak öyle umut ediyoruz ki ihale sürecinden ortaya çıkacak netice, yüzde gelirlerinin yüzde 80'ini yayın gelirlerinden bağlı olan kulüplerimizin finansal problemlerine çözüm olacak" dedi.