Yayın ihalesi için çalışmalar başladı

Futbolda yapılacak yayın ihalesi için oluşturulan komisyon çalışmalarına başladı

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Yayın ihalesi için çalışmalar başladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Mayıs 2021 18:47
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Kulüpler Birliği Vakfının ortaklaşa oluşturduğu yayın ihalesi komisyonu çalışmalarına başladı.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Riva'daki federasyon binasında gerçekleşen toplantıya TFF Başkanı Nihat Özdemir, 1. başkan vekili Servet Yardımcı, başkan vekilleri Mehmet Baykan ve Erhan Kamışlı, genel sekreter Kadir Kardaş, Kulüpler Birliğini temsilen ise Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Nur Çebi, başkan yardımcıları Ali Koç ve Fatih Saraç ile Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ katıldı.

Toplantıda yeni dönem yayın ihalesi ile ilgili durum değerlendirilmesi yapıldı.

EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.