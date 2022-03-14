Yayın hakları ihalesinde 8 paketin 7'si sahibini buldu

Süper Lig ile 1. Lig maçlarının yayın hakları ihalesinde 8 paketin 7'si sahibini buldu. Saran Media Group, 1-B (324 milyon lira), 1-C (30 milyon 375 bin lira), 1-E (16 milyon 200 bin lira), 2 ve 3 (12 milyon dolar) paketleri için sözleşmeleri imzaladı. TRT, 1-D (190 milyon 400 bin lira) ve 1-F (4 milyon 80 bin lira) paketlerine ilişkin sözleşmelere imza attı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Yayın hakları ihalesinde 8 paketin 7'si sahibini buldu
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14 Mart 2022 16:24
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) 2022-2023 ve devam eden sezonları içeren Süper Lig ile 1. Lig maçlarının yayın hakları ihalesinde 8 paketin 7'si sahibini buldu.

İhale sürecine katılan firmalar, Paket 1-A (Hafta sonu 238 maç), 1-B (Hafta sonu 68 maç), 1-C (Hafta içi 36 maç), 1-D (1. Lig canlı yayın-özet ve Süper Lig özet), 1-E (Dijital platformlar özet), 1-F (Süper Lig radyo canlı yayın), Paket 2 (Süper Lig maçlarının bahis platformlarında canlı yayını), Paket 3 (Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının bahis platformlarında düşük çözünürlüklü olarak İnternet TV ve GSM şebekeleri canlı yayını) ve Paket 4 (Tüm paketler) için tekliflerini iletti.

Yayın ihale komisyonu, 28 Şubat'ta yaptığı toplantıda tüm paketleri kapsayan Paket 4 için sadece mevcut yayıncı kuruluş Digiturk'ün girişimde bulunduğunu ve teklif edilen 2.105.000.000+KDV'lik bedelin kabul edilmediğini açıkladı.

Komisyon, geriye kalan 8 paket için verilen teklifleri de ayrı ayrı değerlendirdi.

Süper Lig'de gelecek sezon hafta sonu oynanacak 238 müsabakayı kapsayan Paket 1-A için sadece Digiturk'ün girişimde bulunduğunu duyuran ihale ekibi, teklif edilen 810 milyon lirayı, beklentilerin uzağında kalması ve söz konusu kurumla geçmiş sezonlarda yaşanan sıkıntılar gerekçesiyle reddetti.

Komisyon, 1-A paketi için ileriki günlerde yeni bir çalışma yapılacağını bildirdi. Kalan 7 paket için de en yüksek teklifi, toplamda 1 milyar 295 milyon lirayla Digiturk verdi. Komisyon, sözleşmelerin imzalanması için Digiturk'e bir haftalık süre verse de mevcut yayıncı kuruluş, ihalede tüm paketlerde en yüksek teklifi vermelerine rağmen, bunun kabul edilmemesi nedeniyle yayın anlaşmasını imzalamadı.

Bunun üzerine yayın hakkı sözleşmesi için sıra, paketlerde en yüksek ikinci teklifleri veren Saran Media Group (5 paket) ve TRT'ye (2 paket) geçti.

Saran Media Group, 1-B (324 milyon lira), 1-C (30 milyon 375 bin lira), 1-E (16 milyon 200 bin lira), 2 ve 3 (12 milyon dolar) paketleri için gerekli sözleşmeyi imzaladı.

TRT ise 1-D (190 milyon 400 bin lira) ve 1-F (4 milyon 80 bin lira) paketlerine ilişkin sözleşmelere imza attı.

- İhale süreci tamamlanan paketler şöyle:

Paket İçerik Saran Media Group TRT  
1A Hafta sonu 238 maç (Süper Lig)      
1B Hafta sonu 68 maç (Süper Lig) 324 milyon lira    
1C Hafta içi 36 maç (Süper Lig) 30 milyon 375 bin lira    
1D 1. Lig canlı yayın-özet ve Süper Lig özet   190 milyon 400 bin lira  
1E Dijital platformlar özet 16 milyon 200 bin lira    
1F Süper Lig radyo canlı yayın   4 milyon 80 bin  
2 Süper Lig maçlarının bahis platformlarında canlı yayını 84 milyon    
3 Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının bahis platformlarında düşük çözünürlüklü olarak İnternet TV ve GSM şebekeleri canlı yayını 84 milyon    
  İhale bedeli 538 milyon 575 bin lira 194 milyon 480 bin lira 733 milyon 55 bin lira
Paket 1-A için ilerleyen günlerde yeni bir çalışma yapılacak
Not: Paket 2 ve 3 için teklif edilen toplam 12 milyon dolarlık bedele, grafikte Türk lirasına çevrilerek yer verilmiştir.



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