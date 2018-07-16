  •  
    Ve Açıkladı; "Beşiktaş menajerimle görüştü..."
  •  
    Beşiktaş'ın transferdeki 1 numarası konuştu ve..
  •  
    G.Saray'dan Trezeguet için 3 yeni teklif birden
  •  
    Efsane isimden tavsiye; 'Mina; sen G.Saray'a git'
  •  
    Comolli'den dev hamle! Ada'da RESMİ görüşme

Yaya Toure'nin menajerinden resmi transfer açıklaması

Manchester City ile sözleşme yenilemeyen yıldız orta saha hakkında menajeri Selyuk açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Yaya Toure'nin menajerinden resmi transfer açıklaması
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Temmuz 2018 21:15
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City ile uzun zaman sonra yollarını ayırarak yeni sözleşme imzalamayan tecrübeli yıldızı Yaya Toure'nin menajeri Selyuk, transfer iddialarına açıklık getirdi. 

Fildişili oyuncuya gelen teklifleri değerlendirdiklerini ve 1 hafta içerisinde açıklayacaklarını dile getiren Selyuk, "Aldığımız bazı teklifler var ancak şu anda özellikle bir takım ya da lig adı söylemek zor. 1 hafta içinde, Yaya Toure'nin yeni takımı belli olur." dedi.

35 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu kariyeri boyunca 570 karşılaşmaya çıkarken 96 gol 68 asistlik performans göstermiş, aynı zamanda Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve Premier Lig şampiyonluğu yaşamıştı. 
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için