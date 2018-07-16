Yaya Toure'nin menajerinden resmi transfer açıklaması

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City ile uzun zaman sonra yollarını ayırarak yeni sözleşme imzalamayan tecrübeli yıldızı Yaya Toure'nin menajeri Selyuk, transfer iddialarına açıklık getirdi.
Fildişili oyuncuya gelen teklifleri değerlendirdiklerini ve 1 hafta içerisinde açıklayacaklarını dile getiren Selyuk, "Aldığımız bazı teklifler var ancak şu anda özellikle bir takım ya da lig adı söylemek zor. 1 hafta içinde, Yaya Toure'nin yeni takımı belli olur." dedi.
Fildişili oyuncuya gelen teklifleri değerlendirdiklerini ve 1 hafta içerisinde açıklayacaklarını dile getiren Selyuk, "Aldığımız bazı teklifler var ancak şu anda özellikle bir takım ya da lig adı söylemek zor. 1 hafta içinde, Yaya Toure'nin yeni takımı belli olur." dedi.
35 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu kariyeri boyunca 570 karşılaşmaya çıkarken 96 gol 68 asistlik performans göstermiş, aynı zamanda Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve Premier Lig şampiyonluğu yaşamıştı.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın