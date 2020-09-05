Yaya Toure'den UNICEF maçı öncesi sex partisi girişimi!

Yaya Toure, UNICEF'in organize ettiği ve çocuklar yararına oynanacak maç öncesi kaldığı otele 19 sex işçisi çağırdığı için kadrodan çıkarıldı.



TyC Sports'ta yer alan habere göre; Yaya Toure, maç öncesi kaldığı otele 19 adet sex işçisi çağırdı. Maçın organizatörleri ve Yaya Toure ile birlikte oynayacak olan diğer yıldızlar bu girişime sinirlendi. Yaşanan gerginliğin ardından Yaya Toure maç kadrosundan ve bulunduğu otelden çıkarıldı.



Fildişili eski futbolcunun, bunun dışında maçta oynayacak efsane futbolcuların whatsapp grubuna da pornografik içerikler gönderdiği belirtildi.



Yaya Toure ile birlikte üç oyuncunun daha olduğu belirtilirken, bu oyuncuların kim olduğu öğrenilemedi.



