Yaya Toure için Beşiktaş'a iki rakip çıktı

Premier Lig ekibi Manchester City'le 8 sezonluk kariyerini sonlandırmasının ardından boşa çıkan Yaya Toure, transfer döneminin ön plana çıkan isimleri arasına girmişti. 35 yaşındaki orta saha oyuncusu için Beşiktaş'ta devreye girmişti.
Yıldız futbolcunun geleceğiyle ilgili olarak açıklamada bulunan menaceri Dmitry Selyuk, "Teklifler var. Şu anda bu teklifleri değerlendiriyoruz. Türkiye, İspanya ve İtalya'dan öneriler var. Hepsiyle görüşme halindeyiz. Ancak acele etme taraftarı değiliz. 1 hafta içinde Yaya Toure'nin yeni kulübü belli olacaktır" ifadelerini kullanmıştı.
Maaş talebi belli oldu
Konuyla ilgili olarak İspanya basınında çıkan haberlere göre 2 La Liga temsilcisinin Toure'ye yakın markaj uyguladığı bildirildi. Yıllık 4 milyon Euro'dan 2 senelik anlaşma talebinde bulunan deneyimli oyuncu için menaceriyle görüşmelerini hızlandıran kulüplerin, birbirleriyle yarış içerisinde olduğu kaydedildi.
Öte yandan Dmitry Selyuk'un bu hafta içerisinde Beşiktaş Yönetimi'yle de biraraya gelmesi bekleniyor.
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Yıldız futbolcunun geleceğiyle ilgili olarak açıklamada bulunan menaceri Dmitry Selyuk, "Teklifler var. Şu anda bu teklifleri değerlendiriyoruz. Türkiye, İspanya ve İtalya'dan öneriler var. Hepsiyle görüşme halindeyiz. Ancak acele etme taraftarı değiliz. 1 hafta içinde Yaya Toure'nin yeni kulübü belli olacaktır" ifadelerini kullanmıştı.
Maaş talebi belli oldu
Konuyla ilgili olarak İspanya basınında çıkan haberlere göre 2 La Liga temsilcisinin Toure'ye yakın markaj uyguladığı bildirildi. Yıllık 4 milyon Euro'dan 2 senelik anlaşma talebinde bulunan deneyimli oyuncu için menaceriyle görüşmelerini hızlandıran kulüplerin, birbirleriyle yarış içerisinde olduğu kaydedildi.
Öte yandan Dmitry Selyuk'un bu hafta içerisinde Beşiktaş Yönetimi'yle de biraraya gelmesi bekleniyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın