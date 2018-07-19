Yaya Toure için Beşiktaş'a iki rakip çıktı

Maaş talebi belli oldu

ekibi8 sezonluk kariyerini sonlandırmasının ardından boşa çıkan Yaya Toure, transfer döneminin ön plana çıkan isimleri arasına girmişti. 35 yaşındaki orta saha oyuncusu için Beşiktaş'ta devreye girmişti.Yıldız futbolcunun geleceğiyle ilgili olarak açıklamada bulunan menaceri Dmitry Selyuk,ifadelerini kullanmıştı.Konuyla ilgili olarak İspanya basınında çıkan haberlere göre 2 La Liga temsilcisinin Toure'ye yakın markaj uyguladığı bildirildi. Yıllık 4 milyon Euro'dan 2 senelik anlaşma talebinde bulunan deneyimli oyuncu için menaceriyle görüşmelerini hızlandıran kulüplerin, birbirleriyle yarış içerisinde olduğu kaydedildi.Öte yandan Dmitry Selyuk'un bu hafta içerisinde Beşiktaş Yönetimi'yle de biraraya gelmesi bekleniyor.