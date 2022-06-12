Yay Kadın Milli Takımı'ndan gümüş madalya

Klasik Yay Kadın Milli Takımı, Almanya'da düzenlenen Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.



Münih kentinde düzenlenen organizasyonda Yasemin Ecem Anagöz, Ezgi Başaran ve Gülnaz Coşkun'dan oluşan Klasik Yay Kadın Milli Takımı, Katharina Bauer, Michelle Kroppen ve Charline Schwarz'dan oluşan Almanya Kadın Milli Takımı ile mücadele etti.



İlk 2 seti kaybeden milliler, üçüncü ve dördüncü setleri kazanarak durumu 4-4'e getirdi. Son sette istediği atışları yapamayan milli takım, Almanya'ya 5-4 yenildi.



Bu sonuçla Klasik Yay Kadın Milli Takımı, gümüş madalyanın sahibi oldu.





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