Yavuz, elinde kumbarasıyla 91 saat sonra kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu Hatay'da arama- kurtarma çalışmalarına katılan Erzurum AFAD ekibi, 12 yaşındaki Yavuz Türkmen'i 91 saat sonra elindeki kumbarasıyla enkazdan sağ çıkardı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Yavuz, elinde kumbarasıyla 91 saat sonra kurtarıldı
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10 Şubat 2023 08:43
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde yıkıma neden olurken, Erzurum'dan Hatay'a giden AFAD ekibi, 600 Evlerde yıkılan 6 katlı binanın enkazında kalan bir kişinin hayatta olduğunu belirledi. 6 katlı apartmanın 3'üncü katında, isminin Yavuz Türkmen olduğu öğrenilen çocuğa ulaşan AFAD ekipleri, çalışma başlattı. 12 yaşındaki Yavuz, 91 saat sonra elindeki kumbarasıyla birlikte enkazdan kurtarıldı.

Sedyeye alınan küçük çocuğu sağlık ekiplerine teslim etmek isteyen AFAD görevlisinin 'Aslan yavrum be', 'Sana kurban olayım' sözleri yürekleri ısıttı. Yavuz, tedavisi için hastaneye kaldırıldı. 

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www.hazirol.gov.tr adresinde yayımlanmakta olan ve toplumda afet farkındalığını artırmayı amaçlayan eğitim videolarına da AFAD Acil mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.
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