Yattara'nın oynadığı amatör takım 3-0 mağlup

Yattara'nın süre aldığı ilk maçta takımı sahadan 3-0 mağlup ayrıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Yattara'nın oynadığı amatör takım 3-0 mağlup
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02 Nisan 2023 20:36
Trabzonspor'un eski futbolcusu Gineli Ibrahima Yattara, transfer olduğu Ortaköyspor'un, Süper Amatör Ligi play-off müsabakalarında Ortaca Belediyespor ile oynadığı maçın son 20 dakikasında süre aldı.

Çekişmeli geçen maçta Ortaca Belediyespor, ilk yarıyı Efe ve Çağlar'ın golleriyle 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıda baskılı bir futbol ortaya koyan Ortaköyspor ise aradığı golü bulamadı. Ortaca Belediyespor, ikinci yarıda Mehmet'in ayağından bulduğu golle karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın son 20 dakikasında oyuna dahil olan Yattara, etkili bir oyun ortaya koyamadı.

Gineli oyuncu, karşılaşma sonunda görevli askerler ve rakip takım oyuncularıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

İlk maçında da yedek kalmıştı

Yattara, 22 Ağustos'ta Süper Amatör Lig ekiplerinden Ortaköyspor'a transfer olmuş ancak ailevi sebeplerden dolayı ligin 5'inci haftasına kadar Belçika'da kalmıştı.

Ortaköyspor'daki ilk maçında Milas Beçinspor karşısında ilk 11'de yer bulamayan Yattara, müsabakayı yedek kulübesinden takip etmişti.

 
 
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