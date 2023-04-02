Yattara'nın oynadığı amatör takım 3-0 mağlup

Trabzonspor'un eski futbolcusu Gineli Ibrahima Yattara, transfer olduğu Ortaköyspor'un, Süper Amatör Ligi play-off müsabakalarında Ortaca Belediyespor ile oynadığı maçın son 20 dakikasında süre aldı.Çekişmeli geçen maçta Ortaca Belediyespor, ilk yarıyı Efe ve Çağlar'ın golleriyle 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıda baskılı bir futbol ortaya koyan Ortaköyspor ise aradığı golü bulamadı. Ortaca Belediyespor, ikinci yarıda Mehmet'in ayağından bulduğu golle karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.Karşılaşmanın son 20 dakikasında oyuna dahil olan Yattara, etkili bir oyun ortaya koyamadı.Gineli oyuncu, karşılaşma sonunda görevli askerler ve rakip takım oyuncularıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.Yattara, 22 Ağustos'ta Süper Amatör Lig ekiplerinden Ortaköyspor'a transfer olmuş ancak ailevi sebeplerden dolayı ligin 5'inci haftasına kadar Belçika'da kalmıştı.Ortaköyspor'daki ilk maçında Milas Beçinspor karşısında ilk 11'de yer bulamayan Yattara, müsabakayı yedek kulübesinden takip etmişti.