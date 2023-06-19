Yattara'dan Trabzonspor'a transfer önerisi!

Trabzonspor'un eski yıldızı Ibrahima Yattara, Arsenal U21 takımında forma giyen 17 yaşındaki Joel Ideho'yu Bordo-Mavili kulübe önerdi.
Nijerya asıllı Hollandalı kanat oyuncusu olan Ideho, her iki kanatta da oynayabiliyor.
Ideho için İngiliz basını geçtiğimiz günlerde, oyuncunun Arsenal'den ayrılacağını ve sözleşmesinin feshedileceğini yazmıştı.
Ideho bu sezon Premier Ligue 2'de 10 maçta görev alırken, 2 kez ağları havalandırdı.
Nijerya asıllı Hollandalı kanat oyuncusu olan Ideho, her iki kanatta da oynayabiliyor.
Ideho için İngiliz basını geçtiğimiz günlerde, oyuncunun Arsenal'den ayrılacağını ve sözleşmesinin feshedileceğini yazmıştı.
Ideho bu sezon Premier Ligue 2'de 10 maçta görev alırken, 2 kez ağları havalandırdı.
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