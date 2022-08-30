Yatabare: "Sahada Sivasspor yoktu"

Sivasspor forması giyen Mustapha Yatabare, Beşiktaş mücadelesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Yatabare: 'Sahada Sivasspor yoktu'
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30 Ağustos 2022 00:49
Sivasspor'un tecrübeli isimlerinden Mustapha Yatabare, Beşiktaş'a karşı 3-1 kaybettikleri mücadeleyi değerlendirdi.

36 yaşındaki futbolcunun sözleri şu şekilde;

"Sahada Sivasspor yoktu. Çok çalışıyoruz ama sonuçlar gelmiyor. Daha çok çalışarak, istediğimiz sonuçları almak istiyoruz. Önümüzdeki hafta kazanmak istiyoruz."

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