Yatabare: 'Sahada Sivasspor yoktu'

Sivasspor'un tecrübeli isimlerinden Mustapha Yatabare, Beşiktaş'a karşı 3-1 kaybettikleri mücadeleyi değerlendirdi.
36 yaşındaki futbolcunun sözleri şu şekilde;
"Sahada Sivasspor yoktu. Çok çalışıyoruz ama sonuçlar gelmiyor. Daha çok çalışarak, istediğimiz sonuçları almak istiyoruz. Önümüzdeki hafta kazanmak istiyoruz."
36 yaşındaki futbolcunun sözleri şu şekilde;
"Sahada Sivasspor yoktu. Çok çalışıyoruz ama sonuçlar gelmiyor. Daha çok çalışarak, istediğimiz sonuçları almak istiyoruz. Önümüzdeki hafta kazanmak istiyoruz."
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