Yatabare kardeşler: 'Tadını çıkarmaya çalışıyoruz'

Gençlerbirliği forması giyen Mustapha Yatabare ve Sambou Yatabare kardeşler, kariyerlerinde ilk kez aynı takım adına mücadele ediyor.Bu sezon başkent ekibine transfer olan ve Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Altay'ı 3-0 yendikleri maçta birer gol atan Malili Yatabare kardeşler, kariyerlerinde unutamayacakları bir an yaşadı.Gençlerbirliği'nin başarısı için ter döken Yatabare kardeşler, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.Sezon başında Gençlerbirliği'ne transfer olan 37 yaşındaki golcü futbolcu Mustapha Yatabare, Süper Lig'de Trabzonspor, Karabükspor, Konyaspor ve Sivasspor formalarını giydi.Türk futbolunu yakından bilen tecrübeli oyuncu,dedi.Trendyol 1. Lig'de de kaliteli futbolcuların bulunduğunu belirten Mustapha Yatabere,değerlendirmesinde bulundu.Bu sezon 9 maçta 4 gol atan Malili futbolcu, önceliğinin Gençlerbirliği'ne katkı sağlamak olduğunu, her maça 3 puan hedefiyle çıktıklarını söyledi.İlk kez Türkiye'de bir takımda oynayan kardeşi Sambou Yatabare'nin transfer sürecinde etkisi olup olmadığı sorusuna Mustapha Yatabare,yanıtını verdi.Son maçta ağabey kardeş gol attıklarının hatırlatılması üzerine Mustapha,diye konuştu.Sambou'nun asistinde gol atmayı da çok istediğini dile getiren forvet oyuncusu,açıklamasını yaptı.Fransa'nın FC Sochaux takımından Gençlerbirliği'ne transfer olan 34 yaşındaki Sambou Yatabare,ifadelerini kullandı.Sambou, ağabey kardeş aynı takımda oynamanın avantajlarından,sözleriyle bahsetti.Çocukken de mahallede futbol oynadıklarını anlatan Sambou, gülerekdedi.Orta saha oyuncusu, gol attıkları Altay maçının artık kendileri için unutulmazlar arasında yer aldığının altını çizerek,diye konuştu.İlk 11'de sürekli görev yapmak için ekstra çalıştığını vurgulayan Sambou, Gençlerbirliği'nin maçlarını daha sonra telefondan izlediğini ve evde ağabeyi ile karşılaşmalar üzerine konuştuklarını kaydetti.Aynı sitede oturduklarını belirten Sambou Yatabereşeklinde konuştu.