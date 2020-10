Yassine Meriah: 'Her maçı kazanarak puanlar almak istiyoruz'

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un savunma oyuncusu Yassine Meriah, her maçı kazanarak puanlar almak istediklerini söyledi.



Meriah, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, dört maçtır kaybetmediklerini belirtti.



Deplasmanda Demir Grup Sivasspor maçını kaybetmediklerini anımsatan Meriah, "Bu bizim için de zordu. Her takım için de oradan üç puan çıkarmak zordur. Biz bunu başardık." dedi.



Meriah, ligde çok güzel, iyi bir gidişat yakaladıklarını kaydederek, şöyle devam etti:



"Bunu Kayserispor maçında da taçlandırmak istiyoruz. Bu maçı kazanıp bu iyi gidişatı sürdürmek istiyoruz. Bu bizim için çok önemli. Bu ligde her maç zor. Biz hocamız ve takım arkadaşlarımızla beraber sürekli maçlara odaklanmaya çalışıyoruz. Konsantrasyonumuzu sürekli maksimum düzeyde tutmaya çalışıyoruz. Her maçı kazanarak puanlar almak istiyoruz."



Kendi performansını da değerlendiren Meriah, "Önemli olan aslında stoperlerin, geri dörtlünün savunma yapması değil. Bugün modern futbolda 11 oyuncuyla hücum edip 11 oyuncuyla savunma yapıyorsunuz. Biz takım olarak beraber savunma yaptık. Bunu birlikte başardık. Bu işi sadece savunma hattı yapmadı. Önümüzdeki maçlarda da bunu birlikte yapmaya devam ederek, üç puanı takıma kazandırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.