Yassine Benzia yeniden Süper Lig'e geliyor

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Yassine Benzia, Süper Lig'e dönmek için geri sayıma geçti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Yassine Benzia yeniden Süper Lig'e geliyor
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08 Şubat 2022 14:57
Süper Lig'de daha önce Fenerbahçe forması giyen Yassine Benzia, yeniden Türkiye'ye dönüyor.

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Olympiakos, Lille ve Dijon formaları giyen 27 yaşındaki futbolcu, Hatayspor ile anlaşmaya vardı.

Gün içerisinde Türkiye'ye gelecek olan Benzia, resmi sözleşmenin altına imza atacak.

Fransa Ligue 2 takımlarından Dijon'da bu sezon 17 maça çıkan Cezayirli futbolcu, 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

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