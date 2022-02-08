Süper Lig'de daha önce Fenerbahçe forması giyen Yassine Benzia, yeniden Türkiye'ye dönüyor.



Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Olympiakos, Lille ve Dijon formaları giyen 27 yaşındaki futbolcu, Hatayspor ile anlaşmaya vardı.



Gün içerisinde Türkiye'ye gelecek olan Benzia, resmi sözleşmenin altına imza atacak.



Fransa Ligue 2 takımlarından Dijon'da bu sezon 17 maça çıkan Cezayirli futbolcu, 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.





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