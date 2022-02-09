Yassine Benzia, Süper Lig'e geri döndü!

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Yassine Benzia, Süper Lig'e geri döndü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Yassine Benzia, Süper Lig'e geri döndü!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Şubat 2022 21:35
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Fransa'nın Dijon takımında forma giyen 27 yaşındaki Yassine Benzia'yı sezon sonuna kadar kiraladı.

Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz Dijon forması giyen tecrübeli orta saha oyuncusu Yassine Benzia'yı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katmıştır. Yassine Benzia, yarın Hatay'a gelecektir. Yassine Benzia'ya armamız altında sonsuz başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Benzia, 2018-2019 sezonunun başında Fransa'nın Lille takımından kiralık olarak Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Sezonun ilk yarısında beklenen performansı sergileyemeyen Cezayirli orta saha oyuncusunun ismi, ikinci yarı için Türkiye Futbol Federasyonuna bildirilen 28 kişilik kadroya yazılmamıştı.

Fransa Ligue 2 takımlarından Dijon'da bu sezon 17 maça çıkan Cezayirli futbolcu, 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.