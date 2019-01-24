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Yassine Benzia: ''Layık olmalısınız...''

Yassine Benzia, Ümraniyespor maçının ardından kısa bir değerlendirmede bulundu.

Kaynak: Sporx.com
Yassine Benzia: ''Layık olmalısınız...''
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24 Ocak 2019 23:04
Fenerbahçe forması giyen Yassine Benzia, kupadaki Ümraniyespor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Yassine Benzia saha içerisindeki performansını değerlendirirken ilginç ifadeler kullandı.

İşte Benzia'nın maç sonu açıklamaları...

''Çok üzgünüz gerçekten. İki maçta da kırmızı kart gördük, kırmızı kartla oynamak çok zorlayıcı oluyor. Fenerbahçe'de oynuyorsanız, bu formaya layık olmalısınız.''

''Sezon başında farklı bir pozisyondaydım, o pozisyonda oynamıyorum artık. Art arda oynamıyorum ayrıca artık. 10 numara oynuyorduk, güven veriyordu bu bana ama sonra pozisyonum değişti.''

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