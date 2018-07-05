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Yasmani Copello, Elmas Ligi'nde 3. oldu

Yasmani Copello, Elmas Lig serisinin sekizinci ayağında erkekler 400 metre engellide üçüncü oldu.

Kaynak: AA
Yasmani Copello, Elmas Ligi'nde 3. oldu
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05 Temmuz 2018 22:57
Atletizmde 14 etaptan oluşan Elmas Lig serisinin bu sezon sekizinci ayağında mücadele eden milli sporcu Yasmani Copello, erkekler 400 metre engellide üçüncü oldu. 

İsviçre'nin Lozan kentinde düzenlenen organizasyonda, kariyerinde birer Avrupa şampiyonluğu, dünya ikinciliği ve olimpiyat üçüncülüğü bulunan Yasmani Copello piste çıktı.

31 yaşındaki atlet, erkekler 400 metre engelli yarışında 48.85'lik derecesiyle üçüncülüğü elde etti.

Katarlı Abderrahman Samba 47.42 ile birinci olurken, Norveçli Karsten Warholm da 47.94 ile en iyi ikinci zamana imza attı.

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