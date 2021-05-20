Yasmani Copello, Çekya'da birinci oldu!

Milli atlet Yasmani Copello, Çekya'da düzenlenen Golden Spike Yarışmaları'nda 400 metre engelli mücadelesinde birinci oldu.



Türkiye Atletizm Federasyonunda yapılan açıklamada, Ostrava'da düzenlenen yarışta olimpiyat madalyalı sporcunun, 49.21'lik derecesiyle birinciliği elde ettiği belirtildi.



Aynı organizasyonda 10 bin metre yarışında mücadele eden Aras Kaya'nın yedinci, Sezgin Ataç'ın ise sekizinci olduğu kaydedildi.



Sırıkla atlama yarışmasına çıkan Ersu Şaşma'nın ise 5.20'lik derecesiyle yarışmayı noktaladığı aktarıldı.



