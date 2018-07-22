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Yasmani Copello 400 metrede ikinci oldu!

Elmas Lig serisinin bu sezon 11. ayağında mücadele eden milli sporcu Yasmani Copello, erkekler 400 metre engellide ikinci oldu.

Kaynak: AA
Yasmani Copello 400 metrede ikinci oldu!
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22 Temmuz 2018 02:09
Atletizmde 14 etaptan oluşan Elmas Lig serisinin bu sezon 11. ayağında mücadele eden milli sporcu Yasmani Copello, erkekler 400 metre engellide ikinci oldu.

Sezon finaline kalmayı daha önce garantileyen milli atlet, İngiltere'nin başkenti Londra'da piste çıktı.

Copello'nun 48,44'lük derecesiyle ikinciliği elde ettiği yarışta, Norveçli dünya şampiyonu Karsten Warholm 47,65 ile birinciliğe ulaştı. 

Yasmani Copello, 2018 sezonunda çıktığı diğer Elmas Lig müsabakalarında dört kez üçüncü, bir kez de dördüncü sırayı almıştı. 

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