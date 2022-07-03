Yaşlarına rağmen güreşseverler tribünlerden vazgeçmiyor

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni izlemek için Anadolu'nun pek çok yöresinden gelen seyirciler arasında en çok dikkati çekenler, yaşlarına rağmen bastonlarına tutunarak tribünlerde yerlerini alan güreşseverler oluyor.



Sarayiçi'nde 3 gün süren güreşleri izlemek için sabahın erken saatinde tribündeki yerlerini alan güreşseverler sıcak havaya rağmen müsabakaların tamamlandığı akşam saatlerine kadar bulundukları yerlerden kalkmadan pür dikkat pehlivanların mücadelesini izliyor.



Bu seyirciler arasında bir grup var ki güreş sevdasının ne boyutta olduğunu da gösteriyor.



İhtiyar delikanlılar ellerindeki bastonlara tutunarak kısa mesafeleri küçük adımlarla uzun sürede kat etmelerine rağmen içlerindeki güreş sevgisi uğruna zahmete katlanıyor.



Yanlarından hızlıca geçen gençlere rağmen tarihi köprüleri yavaş yavaş geçerek Er Meydanı'na ulaşan yaş almış güreşseverleri görenler takdir ediyor.



Sarayiçi Er Meydanı'ndaki güreşleri izlemek için Sakarya'dan gelen 72 yaşındaki Hamdi Kurtuluş, AA muhabirine, 20 yıldır Türkiye'nin birçok bölgesinde düzenlenen güreşlere gittiğini söyledi.



Güreş sevdası dolayısıyla oğlu ile Selimiye Cami bahçesinde kurduğu çadırda konakladıklarını belirten Kurtuluş, güreş sevdasının kendisine dedesinden geçtiğini söyledi.



Rahmetli dedesinin de Bulgaristan'da güreşçi olduğunu vurgulayan Kurtuluş, "Ben 1950'de Bulgaristan Silistre doğumluyum, dedelerimiz, amcalarımız pehlivanmış. Biz de bu nedenle güreşleri takip ediyoruz. Bacaklarımdan bayağı şikayetim var ama bastonla yine katlanıp geliyoruz buralara kadar. İnşallah bu güreşleri devam ettireceğiz. Bacak ağrıları, romatizma, rahatsızlıklar bizi engellemez inşallah bu güreşlere devam edeceğiz. Dededen toruna devam ettireceğiz." diye konuştu.



Kocaeli'nden güreşleri izlemeye gelen 75 yaşındaki Yusuf Kocakaplan da yaklaşık 40 yıldır Kırkpınar'a geldiğini anlattı.



Er Meydanı'nın insana ayrı bir duygu yüklediğini ifade eden Kocakaplan, "Er Meydanında çok şey hissediyoruz, tarihimizi hatırlıyor, geçmişimizi hatırlıyoruz. Sevdadır Kırkpınar, anlatılmaz yaşanır." dedi.



Tüm güreşçilere başarılar dileyen Kocakaplan, "Favorim yok, hepsi bizim evlatlarımız. Bu güreş ne olacağı belli olmaz." ifadelerini kullandı.



81 yaşında Mustafa Arda da bastonu yardımıyla güreşleri izlemeye geldiğini dile getirdi.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ