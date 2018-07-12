Yasin Öztekin'in yeni takımı belli oluyor

Bursaspor transferde hızlandı. Yeşil- Beyazlılar, Montpellier'le Sio için anlaşmak üzere. Başarılı forvetin Kembo takasıyla birkaç güne kadar sözleşme imzalaması bekleniyor.
Asıl gündem ise Yasin Öztekin...
Galatasaray'la sözleşmesi sona eren başarılı oyuncuyla da bir görüşme gerçekleştirildiği belirtildi.
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Asıl gündem ise Yasin Öztekin...
Galatasaray'la sözleşmesi sona eren başarılı oyuncuyla da bir görüşme gerçekleştirildiği belirtildi.
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