  •  
    Avrupa'da son dakikada yapılan FLAŞ transferler
  •  
    Obra, futbol takımına TRANSFER yapıyor!..
  •  
    Türkiye'de neler oluyor? Son dakika transferleri!
  •  
    Terim'den 18'lik isim için özel talep; "Alalım"
  •  
    Türkiye'de son yıllarda en çok şaşırtan transfer

Yasin Öztekin'in yeni takımı belli oluyor

Bursaspor transferde harekete geçti ve Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Yasin Öztekin'le sözleşme imzalaması bekleniyor.

Yasin Öztekin'in yeni takımı belli oluyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Temmuz 2018 12:51
Bursaspor transferde hızlandı. Yeşil- Beyazlılar, Montpellier'le Sio için anlaşmak üzere. Başarılı forvetin Kembo takasıyla birkaç güne kadar sözleşme imzalaması bekleniyor. 

Asıl gündem ise Yasin Öztekin...

Galatasaray'la sözleşmesi sona eren başarılı oyuncuyla da bir görüşme gerçekleştirildiği belirtildi.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için