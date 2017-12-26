Yasin Öztekin'e o hareketi uğurlu geldi

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Galatasaray'da Göztepe karşılaşmasında sonradan oyuna giren ve maçın kaderini değiştiren Yasin Öztekin'e maçtan önce yaptığı bir harekete uğurlu geldi.Yasin, maç öncesi kampta her zaman yaptığı gibi altyapıya giderek futbol okulundaki oğlu Miraç'ı izledi. Bu sırada bir anda tüm futbolcu adayları etrafını sardı. Çocukların hiçbirini kırmayan Yasin, herkesle tek tek fotoğraf çektirdi.Sarı-Kırmızılı oyuncuya teşekkür eden minik öğrenciler, "İnşallah bu akşam gol atarsın abi" şeklinde konuştu. Bu dilekler tuttu ve Yasin maçta golünü attı. Sarı-Kırmızılı oyuncu, gol attığı Alanya maçından sonra da minikler tarafından sevgi çemberine alınmıştı.Bu dilekler tuttu ve Yasin maçta golünü attı. Sarı-Kırmızılı oyuncu, gol attığı Alanya maçından sonra da minikler tarafından sevgi çemberine alınmıştı.