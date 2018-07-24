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Yasin Öztekin'den Galatasaray'a veda!

Yasin Öztekin, sosyal medya hesabı üzerinden Galatasaray taraftarlarına veda etti.

Yasin Öztekin'den Galatasaray'a veda!
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24 Temmuz 2018 18:23
Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Yasin Öztekin, sosyal medya hesabı üzerinden sarı-kırmızılı taraftarlara veda etti.

Galatasaray formasıyla bir fotoğrafını paylaşan Yasin, şu ifadelere yer verdi:

"Kariyerimde ve hayatımdan bir 4 seneyi daha geçirdim. Çok güzel anlar yasadım, ilk şampiyonluğumu Galatasaray'da yaşadım. Unutulmayacak anılar benim için. Sunu bilin, her zaman elimden geleni fazlasıyla yapmaya çalıştım. Rabbim bizim için yol çizmiştir, bize de bunu uygulamak düşer. Ama ben çizgimi hiç bir zaman bozmadım. Duyguların yoğun yaşandığı, mutluluğun en dibini yaşadığım bu zamana şükürler olsun. Herkes mutlu olsun, iyi olsun. Şimdi gitme zamanı geldi. Herkes hakkını helal etsin. Hoş çakalın"

İşte Yasin'in veda mesajı: 


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