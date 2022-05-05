Yasin Öztekin, Samsunspor'dan ayrıldı

Spor Toto 1. Lig takımlarından Samsunspor'da Yasin Öztekin'in kulüpten ayrıldığı açıklandı.



Karadeniz ekibinin teknik direktörü Yucal Uyar, tecrübeli futbolcu için yaptığı açıklamada, "Bizden izin istedi ve yönetim kurulumuz buna olumlu yanıt verdi. Bugün takım kaptanımız Yasin ile vedalaştık. Kendisine futbol hayatında başarılar dileyip, emeklerinden dolayı teşekkür ettik." dedi.



Bu sezon Samsunspor'da 31 maça çıkan 35 yaşındaki Yasin Öztekin, 12 gol atıp, 7 asist yaptı.





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