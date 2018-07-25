  •  
    Mina için baş döndüren teklifi böyle duyurdular
  •  
    Egemen Korkmaz'dan transfer! Yeni takımı...
  •  
    G.Saray'dan Belhanda için cevap; 'Bonservisi...'
  •  
    Bruma'dan flaş yanıt; "G.Saray beni istedi..."
  •  
    Dinamo Kiev'in F.Bahçe çekincesi; "İstemedik"

Yasin Öztekin sağlık kontrolünden geçti

Göztepe'nin yeni transferi Yasin Öztekin, sağlık kontrolünden geçti.

Kaynak: AA
Yasin Öztekin sağlık kontrolünden geçti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Temmuz 2018 13:55
Göztepe'ye transfer olan eski Galatasaraylı futbolcu Yasin Öztekin sağlık kontrolünden geçti.

Medical Park İzmir Hastanesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Göztepe'ye transfer olan 31 yaşındaki futbolcunun detaylı kan tetkikleri yapıldı, kardiyoloji, ortopedi, iç hastalıkları ve genel cerrahi bölümlerinde muayene edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen hastanenin başhekim yardımcısı Zeki Hozer, Yasin Öztekin'in sağlıkla ilgili bir probleminin tespit edilmediğini belirtti.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için