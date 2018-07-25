Göztepe'ye transfer olan eski Galatasaraylı futbolcu Yasin Öztekin sağlık kontrolünden geçti.Medical Park İzmir Hastanesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Göztepe'ye transfer olan 31 yaşındaki futbolcunun detaylı kan tetkikleri yapıldı, kardiyoloji, ortopedi, iç hastalıkları ve genel cerrahi bölümlerinde muayene edildi.Açıklamada görüşlerine yer verilen hastanenin başhekim yardımcısı Zeki Hozer, Yasin Öztekin'in sağlıkla ilgili bir probleminin tespit edilmediğini belirtti.