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Yasin Öztekin Göztepe'de!

Galatasaray'dan ayrılan Yasin Öztekin, Göztepe ile iki yıllık sözleşme imzaladı.

Kaynak: Sporx.com
Yasin Öztekin Göztepe'de!
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24 Temmuz 2018 22:35

Galatasaray'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan Yasin Öztekin'in yeni takımı resmen açıklandı.

Yasin Öztekin, bir süredir görüştüğü Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'ye transfer oldu. Yasin, Göztepe Kulübü ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Başarılı oyuncu sözleşme imzaladıktan sonra yeni takımının formasını da giydi.

İşte Göztepe'nin Yasin Öztekin ile ilgili yaptığı açıklama…

'Son olarak Galatasaray forması giyen Yasin Öztekin ile 2 yıllık sözleşme imzaladık.

19 Mart 1987 tarihinde Dortmund'da dünyaya gelen Yasin Öztekin altyapısında yetiştiği Borussia Dortmund forması ile profesyonel futbol hayatına başladı. 2011-2012 sezonunda Gençlerbirliği'ne transfer olarak Türkiye kariyerine adım atan Yasin ardından sırasıyla Trabzonspor, Kayseri Erciyesspor ve Galatasaray formaları giydi.

203 Süper Lig maçında sahaya çıkan Yasin'in lig kariyerinde 40 gol bulunuyor.

Yasin Öztekin'e kulübümüze hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz.'



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