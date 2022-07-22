Yasin Öztekin, Göztepe'ye döndü

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Yasin Öztekin'i kadrosuna kattı.



İzmir ekibinden yapılan açıklamada, tecrübeli futbolcu ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.



Göztepe'nin açıklaması şu şekilde;



"2018/19 ve 2019/20 sezonlarında 1,5 yıl şanlı formamız ile mücadele eden Yasin Öztekin ile 1 yıllık sözleşme imzaladık. Yasin Öztekin'e Göztepe'mize yeniden hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz"





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