Yasin Öztekin, Göztepe'ye döndü

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Yasin Öztekin'i kadrosuna kattı.
İzmir ekibinden yapılan açıklamada, tecrübeli futbolcu ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Göztepe'nin açıklaması şu şekilde;
"2018/19 ve 2019/20 sezonlarında 1,5 yıl şanlı formamız ile mücadele eden Yasin Öztekin ile 1 yıllık sözleşme imzaladık. Yasin Öztekin'e Göztepe'mize yeniden hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz"
İzmir ekibinden yapılan açıklamada, tecrübeli futbolcu ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Göztepe'nin açıklaması şu şekilde;
"2018/19 ve 2019/20 sezonlarında 1,5 yıl şanlı formamız ile mücadele eden Yasin Öztekin ile 1 yıllık sözleşme imzaladık. Yasin Öztekin'e Göztepe'mize yeniden hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz"
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