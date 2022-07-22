Yasin Öztekin, Göztepe'ye döndü

Göztepe, takımın formasını daha önce de giyen Yasin Öztekin ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Goztepe.org.tr
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Yasin Öztekin, Göztepe'ye döndü
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22 Temmuz 2022 20:46
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Yasin Öztekin'i kadrosuna kattı.

İzmir ekibinden yapılan açıklamada, tecrübeli futbolcu ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Göztepe'nin açıklaması şu şekilde;

"2018/19 ve 2019/20 sezonlarında 1,5 yıl şanlı formamız ile mücadele eden Yasin Öztekin ile 1 yıllık sözleşme imzaladık. Yasin Öztekin'e Göztepe'mize yeniden hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz"

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