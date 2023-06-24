Yasin Güreler, 2 yıl daha Gençlerbirliği'nde

Gençlerbirliği, Yasin Güreler ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, geçen sezon devre arasında kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği Yasin Güreler ile anlaşma sağlandı.



Gençlerbirliği, geçtiğimiz sezon 12 maçta toplam bin 80 dakika sahada yer alan ve oynadığı karşılaşmalarda 2 gol, 1 asistle takımına katkı sağlayan 31 yaşındaki tecrübeli defans oyuncusu Yasin Güreler ile 2 yıllık sözleşmeye imza attı.









SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ