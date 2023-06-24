Yasin Güreler, 2 yıl daha Gençlerbirliği'nde

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, geçen sezon devre arası kiralık olarak kadrosuna kattığı defans oyuncusu Yasin Güreler ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Yasin Güreler, 2 yıl daha Gençlerbirliği'nde
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24 Haziran 2023 14:15
Gençlerbirliği, Yasin Güreler ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, geçen sezon devre arasında kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği Yasin Güreler ile anlaşma sağlandı.

Gençlerbirliği, geçtiğimiz sezon 12 maçta toplam bin 80 dakika sahada yer alan ve oynadığı karşılaşmalarda 2 gol, 1 asistle takımına katkı sağlayan 31 yaşındaki tecrübeli defans oyuncusu Yasin Güreler ile 2 yıllık sözleşmeye imza attı.

 

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