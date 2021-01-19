Yasin Güleryüz: "Göztepe'nin büyüklüğünü göstereceğiz"

Süper Lig'in 20. haftasında Gençlerbirliği'ni 4-0 mağlup eden Göztepe'nin antrenörü Yasin Güleryüz, "Çok farklı kazandık, emin adımlarla önümüze bakacağız." dedi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Yasin Güleryüz: 'Göztepe'nin büyüklüğünü göstereceğiz'
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19 Ocak 2021 19:48
Süper Lig'in 20. haftasında Gençlerbirliği'ni 4-0 mağlup eden Göztepe'nin antrenörü Yasin Güleryüz. maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Güleryüz, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, karşılaşmaya çok tempolu başladıklarını ilk 20 dakika iki net fırsat kaçırdıklarını kaydetti.

Golleri bulduktan sonra rahatladıklarını ve oyunsal formatta kendi istediklerini sahaya yansıttıklarını belirten Güleryüz, şöyle konuştu:

"İkide iki yaptık mutluyuz, huzurluyuz, gururluyuz çünkü Göztepeliyiz. İkinci 45 dakikada diğer maçı düşünmeye başladık. Oynatmadığımız oyunculara şans verdik. Gençlerbirliği'ne teşekkür ederim. Centilmence bir oyun oldu. Çok farklı kazandık, emin adımlarla önümüze bakacağız. Zorlu Beşiktaş maçımız var, Göztepe taraftarına yakışan coşkulu oyunumuzu gösterip, Göztepe'nin büyüklüğünü bir kez daha göstereceğiz." 



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