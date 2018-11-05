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Yasin atıyor, Göztepe kazanıyor!

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Göztepe, Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup ederken Yasin Öztekin, bu sezon 6. golüne imza attı.

Kaynak: Sporx.com
Yasin atıyor, Göztepe kazanıyor!
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05 Kasım 2018 22:02
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Göztepe ile Çaykur Rizespor, Bornova Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Göztepe, Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup ederek son 6 haftada 4. galibiyetini aldı.

Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Yasin Öztekin, 80. dakikada Alpaslan Öztürk kaydetti.

YASİN, ATMAYA DEVAM EDİYOR

Bu sezon Göztepe formasıyla kariyerinin en iyi sezonlarından birini geçiren Yasin Öztekin, 6. golünü kaydetti ve formunu sürdürdü.

Puanını 18 yapan Göztepe, averajla 8. sırada yer aldı. Küme düşme hattından kurtulamayan Rizespor ise 8 puan ile 17. sırada kaldı.

Süper Lig'in 12. haftasında Göztepe, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile deplasmanda karşılaşacak. Rizespor ise sahasında Başakşehir'i konuk edecek.

Stat: Bornova

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Kemal Yılmaz, Serkan Olguncan

Göztepe: Beto, Gassama, Reis, Titi, Berkan Emir, Halil Akbunar, Borges, Poko, Yasin Öztekin (Dk. 89 Gouffran), Castro (Dk. 64 Alpaslan Öztürk), Jerome (Dk. 63 Cikalleshi)

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Koray Altınay, Ali Çamdalı (Dk. 84 Mustafa Saymak), Saadane, Mehmet Uslu, Samudio, Robin Yalçın, Brabec, Umar (Dk. 81 Süleyman Koç), Boldrin, Muric (Dk. 64 Gladkyy)

Goller: Dk. 29 Yasin Öztekin, Dk. 80 Alpaslan Öztürk (Göztepe)

Sarı kart: Dk. 76 Ali Çamdalı (Çaykur Rizespor)

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