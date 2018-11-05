Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasındaile, Bornova Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Göztepe, Çaykur Rizespor'umağlup ederek son 6 haftada 4. galibiyetini aldı.Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Yasin Öztekin, 80. dakikada Alpaslan Öztürk kaydetti.Bu sezon Göztepe formasıyla kariyerinin en iyi sezonlarından birini geçiren Yasin Öztekin, 6. golünü kaydetti ve formunu sürdürdü.Puanını 18 yapan Göztepe, averajla 8. sırada yer aldı. Küme düşme hattından kurtulamayan Rizespor ise 8 puan ile 17. sırada kaldı.Süper Lig'in 12. haftasında Göztepe, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile deplasmanda karşılaşacak. Rizespor ise sahasında Başakşehir'i konuk edecek.BornovaYaşar Kemal Uğurlu, Kemal Yılmaz, Serkan OlguncanBeto, Gassama, Reis, Titi, Berkan Emir, Halil Akbunar, Borges, Poko, Yasin Öztekin (Dk. 89 Gouffran), Castro (Dk. 64 Alpaslan Öztürk), Jerome (Dk. 63 Cikalleshi)Gökhan Akkan, Koray Altınay, Ali Çamdalı (Dk. 84 Mustafa Saymak), Saadane, Mehmet Uslu, Samudio, Robin Yalçın, Brabec, Umar (Dk. 81 Süleyman Koç), Boldrin, Muric (Dk. 64 Gladkyy)Dk. 29 Yasin Öztekin, Dk. 80 Alpaslan Öztürk (Göztepe)Dk. 76 Ali Çamdalı (Çaykur Rizespor)