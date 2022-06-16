Yaşı da var golü de: Serdar Dursun!

A Milli Takım kadrosunda yer alan en yaşlı oyuncu takımın en skoreri konumundaki Serdar Dursun.
30 yaşındaki golcü oyuncu, Uluslar Ligi'nde 3 maçta 4 gol kaydederken, toplamda 8 milli karşılaşmada rakip ağlara 7 gol bırakmayı başardı.
28 yaşındaki kaptan Hakan Çalhanoğlu (2) ve Kaan Ayhan (1), Serdar'dan sonra gelen isimler.
Ay-Yıldızlı ekip grupta 14 gol atıp kalesini rakibe kapatırken, gol ortalamasında Serdar Dursun'un katkısı etkili oldu.
30 yaşındaki golcü oyuncu, Uluslar Ligi'nde 3 maçta 4 gol kaydederken, toplamda 8 milli karşılaşmada rakip ağlara 7 gol bırakmayı başardı.
28 yaşındaki kaptan Hakan Çalhanoğlu (2) ve Kaan Ayhan (1), Serdar'dan sonra gelen isimler.
Ay-Yıldızlı ekip grupta 14 gol atıp kalesini rakibe kapatırken, gol ortalamasında Serdar Dursun'un katkısı etkili oldu.
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