Yaşı da var golü de: Serdar Dursun!

A Milli Takım'ın en yaşlı oyuncusu konumunda bulunan Serdar Dursun, takımın da en skorer ismi oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Yaşı da var golü de: Serdar Dursun!
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16 Haziran 2022 14:16
A Milli Takım kadrosunda yer alan en yaşlı oyuncu takımın en skoreri konumundaki Serdar Dursun.

30 yaşındaki golcü oyuncu, Uluslar Ligi'nde 3 maçta 4 gol kaydederken, toplamda 8 milli karşılaşmada rakip ağlara 7 gol bırakmayı başardı.

28 yaşındaki kaptan Hakan Çalhanoğlu (2) ve Kaan Ayhan (1), Serdar'dan sonra gelen isimler.

Ay-Yıldızlı ekip grupta 14 gol atıp kalesini rakibe kapatırken, gol ortalamasında Serdar Dursun'un katkısı etkili oldu.

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