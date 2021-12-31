Yasemin Sakallıoğlu kimdir? Kaç yaşındadır?

2022 O Ses Türkiye Yılbaşı programında performansıyla dikkat çeken Yasemin Sakallıoğlu google'de aratılmaya başlandı. Yasemin Sakallıoğlu kimdir sorusunun cevabı burada

31 Aralık 2021 15:19
Yasemin Sakallıoğlu kimdir? Kaç yaşındadır?
Yasemin Sakallıoğlu kimdir, Yasemin Sakallıoğlu 33 yaşında dizi film oyuncusudur. Yasemin Sakallıoğlu aslen Rizelidir. Genç oyuncu 3 kardeşin en küçüğüdür. Bebeklik hayatı Rize'de geçen Yasemin Sakallıoğlu 6 yaşından sonra İstanbul'a gelmiştir. Düz liseden mezun olduktan sonra bankacılık yapmaya başladı.
YASEMİN SAKALLIOĞLU KARİYERİ

Sosyal medyada tanınırlığı artmaya başlayınca kendisini eksik hissettiğini ifade eden Sakallıoğlu, konservatuara girdi ve lisans eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi Drama ve Oyunculuk Bölümü'nde tamamladı. Sosyal medya üzerinden çektiği komik videolarla tanınan Yasemin Sakallıoğlu, yapımcıların dikkatini çekti ve 2015 yılında yayınlanmaya başlayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin kadrosuna dahil oldu. Daha sonra Jet Sosyete'de rol aldı.

YASEMİN SAKALLIOĞLU EŞİ KİMDİR?

Oyunculuk deneyimi kazandıktan sonra Şahan Gökbakar önderliğinde Zengı isminde ilk sinema filmini çeken Yasemin Sakallıoğlu, 11 Mart 2021 tarihinde nikah masasına oturdu ve Burak Yırtar ile evlendi.

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