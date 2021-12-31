Yasemin Sakallıoğlu kimdir? Kaç yaşındadır?

Yasemin Sakallıoğlu kimdir, Yasemin Sakallıoğlu 33 yaşında dizi film oyuncusudur. Yasemin Sakallıoğlu aslen Rizelidir. Genç oyuncu 3 kardeşin en küçüğüdür. Bebeklik hayatı Rize'de geçen Yasemin Sakallıoğlu 6 yaşından sonra İstanbul'a gelmiştir. Düz liseden mezun olduktan sonra bankacılık yapmaya başladı.Sosyal medyada tanınırlığı artmaya başlayınca kendisini eksik hissettiğini ifade eden Sakallıoğlu, konservatuara girdi ve lisans eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi Drama ve Oyunculuk Bölümü'nde tamamladı. Sosyal medya üzerinden çektiği komik videolarla tanınan Yasemin Sakallıoğlu, yapımcıların dikkatini çekti ve 2015 yılında yayınlanmaya başlayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin kadrosuna dahil oldu. Daha sonra Jet Sosyete'de rol aldı.Oyunculuk deneyimi kazandıktan sonra Şahan Gökbakar önderliğinde Zengı isminde ilk sinema filmini çeken Yasemin Sakallıoğlu, 11 Mart 2021 tarihinde nikah masasına oturdu ve Burak Yırtar ile evlendi.